Mersin Büyükşehir, &quot;Gençlik ve Spor Çalıştayı&quot; Düzenledi - Haberler

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Mersin Büyükşehir, "Gençlik ve Spor Çalıştayı" Düzenledi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Mersin Büyükşehir, 'Gençlik ve Spor Çalıştayı' Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, farklı gruplardan paydaşların katılımıyla 7 masadan oluşan “Gençlik ve Spor Çalıştayı” düzenledi. Büyükşehir, çalıştaydan çıkacak sonuçla gençlik ve spor alanında gerçekleştireceği çalışmalar için yol haritasını şekillendirecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, farklı gruplardan paydaşların katılımıyla 7 masadan oluşan "Gençlik ve Spor Çalıştayı" düzenledi. Büyükşehir, çalıştaydan çıkacak sonuçla gençlik ve spor alanında gerçekleştireceği çalışmalar için yol haritasını şekillendirecek.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Büyükşehir Belediyesi olarak sporda bazı güzel çalışmalar yapmak istiyoruz. Bunları yaparken de 'kentin bir nabzını tutalım' dedik. Bugün, her kesimden insanın katıldığı bu güzel çalıştayı yapıyoruz. Öyle ki bu grubun içerisinde akademisyenler, çok değerli antrenör arkadaşlar, gençler, siyasiler ve basın var. Farklı gruplar var. Bugün, birçok insanı bir araya getirdiğimiz bir çalıştay yapıyoruz. Buradan çıkacak sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi olarak sporda ve gençlikte yeni politikalarımızı belirleyip neler yapabileceğimizi ya da neleri daha iyi yapabileceğimizi planlayacağız. Yine birlikte çalışacağız" dedi.

Çalıştayda, 'Mersin Yerelinde Kadın ve Spor', 'Dezavantajlı Gruplar ve Spor', 'Spor Organizasyonları', 'Spor Tesisleri', 'Gençlerin Sosyal Hayata Entegre Edilmeleri', 'Eğitim ve Spor' ile 'Sporda Sponsorluk, Pazarlama ve Reklam' başlıklarıyla 7 masa oluşturuldu. Masalarda siyasiler, akademisyen, antrenörler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları görüşlerini sundu.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

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