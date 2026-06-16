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Muğla'da gençler doğa ve spor için kürek çekti

Muğla'da gençler doğa ve spor için kürek çekti
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Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, 'Kürekler Suya, Gençler Doğaya' programı kapsamında kano deneyimi yaşadı, çevre temizliği yaptı ve ekolojik eğitim aldı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, düzenlenen özel programla kano deneyimi yaşadı, çevre temizliği yaptı ve ekolojik eğitim aldı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, "Kürekler Suya, Gençler Doğaya" programı kapsamında doğa, spor ve çevre bilincini bir araya getiren etkinlikte buluştu. Muğla'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen program, gençlere hem spor yapma hem de çevreye katkı sağlama fırsatı sundu.

Programın ilk etabı Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Kayacık Sahili'nde gerçekleştirildi. Gönüllü gençler, uzman eğitmenler eşliğinde kano deneyimlemesi yaparak su sporlarıyla tanışma fırsatı buldu. Takım çalışması, koordinasyon ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı kano etkinliğinde gençler, doğanın güzellikleri arasında keyifli anlar yaşadı.

Kano etkinliğinin hemen ardından çevre hareketine destek veren gençler, sahil boyunca geniş kapsamlı bir çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. Çevreye bırakılan atıkları tek tek toplayan gönüllüler, doğal alanların korunmasına katkı sunarken, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Programın ikinci bölümünde ise rotayı Ortaca Sarıgerme'ye çeviren gençler, burada düzenlenen ekolojik bilgilendirme etkinliğine katıldı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde gençlere; Ekosistemlerin korunması, İklim değişikliği ile mücadele, Doğal kaynakların bilinçli kullanımı, Biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir yaşam konularında hayati bilgiler aktarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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