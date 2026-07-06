Baştuğ Yelişyurt'ta 14 ton saman balyası yanan üreticiyi ziyaret etti

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde çıkan yangında 14 ton saman balyası kül olan üreticiyi ziyaret eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, olay yerinde incelemelerde bulunarak üreticiye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hafta sonu Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen yangında 14 ton saman balyası yanan üreticiyi ziyaret eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, zarar gören alanda incelemelerde bulundu.

Baştuğ'a ziyaret sırasında Menteşe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyzullah Ören, Yönetim Kurulu üyeleri Erol Altay ve Ercan Baydur ile Yeşilyurt Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Canan Çavdarlı Ortan eşlik etti.

Yangından zarar gören üretici Mehmet Kerimoğlu, aynı bölgede geçen yıl da benzer nedenlerle yangın çıktığını belirterek, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yangının meydana geldiği alanda incelemelerde bulunan Başkan Baştuğ, üreticiye geçmiş olsun dileklerini iletirken, tarımsal üretimin ve üreticilerin korunması adına yangın riskini azaltacak tedbirlerin önemine dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı