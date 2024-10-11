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Mehmet Kemal Coşkunöz 24. Vefat Yıldönümünde Anıldı

Mehmet Kemal Coşkunöz 24. Vefat Yıldönümünde Anıldı
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Cumhuriyet'in ilk kuşak sanayicilerinden Mehmet Kemal Coşkunöz, Bursa'da düzenlenen anma töreniyle vefatının 24. yıldönümünde anıldı. Coşkunöz, Türk sanayisine birçok ilki kazandırmış bir isimdir.

Cumhuriyet'in ilk kuşak sanayicilerinden, COPA Isı Sistemleri'nin kurucusu Mehmet Kemal Coşkunöz, vefatının 24. yıl dönümünde Bursa'da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Besler Ailesi ve Besler Group şirketlerinin çalışanları katıldı.

Mehmet Kemal Coşkunöz, 1921 yılında Bursa'da doğdu. İlkokul eğitimiyle birlikte çıraklığa başladı ve tüm ömrü boyunca öğrenmeye ve öğretmeye gönül verdi. 1949 yılında Türkiye'de ilk kez kalıp ile çatal, bıçak, kaşık üretimini gerçekleştirmek için girişimciliğe atıldı. Bu arada tekstil sektörüne yönelik ilk markalama makinası imalatını gerçekleştirdi. 1950 yılında SKT firmasını 2 ortağı ile birlikte kurarak küçük elektrikli araç-gereçler imalatı yaptı. 1953 yılında kamudaki öğretmenlik görevinden ayrılarak SKT'deki işinin başına geçti. 1956 yılında Türkiye'de ilk yağ keçesi üretimini gerçekleştirdi. 1960 yılında kendi atölyesini kurdu ve aynı yıl kendi pres makinasını imal etti. 1963 yılında Türkiye'de ahşaptan sonra ilk çelik otobüs karoseri imalatını gerçekleştirdi ve sektöre birçok karoseri ustası yetiştirdi. 1966 yılında Karsan'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak Türkiye'de karoseri sanayinin kurucularından oldu.

"Bir işi yapıyorsam, en iyisi olmalıyım"

1968 yılında, atölyesini Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün hala ana merkez olarak kullanılmakta olan binaya taşıdı. "Bir işi yapıyorsam, en iyisi olmalıyım" yaklaşımı ile Türk sanayinin kuruluşundan bu yana pek çok ilki gerçekleştirerek ülke ekonomisine değer kattı. Temellerini Mehmet Kemal Coşkunöz'ün attığı Besler Group bugün 4 sektörde, 5 şirketi, yüzde 100 Türk sermayesi ve 650 çalışanı ile 4 kıtada 40'dan fazla ülkeye ihracat yapmakta ve Türkiye'nin 81 illine hizmet vermektedir. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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