McDonald's Rusya'daki şubelerini satıyor - Haberler

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McDonald's Rusya'daki şubelerini satıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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McDonald's Rusya'daki şubelerini satıyor

ABD merkezli fastfood restoran zinciri McDonald's, Rusya'daki şubelerini satacağını duyurdu.

ABD merkezli fastfood restoran zinciri McDonald's, Rusya'daki şubelerini satacağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatmasının ardından ülkeden çekilme kararı alan firmalara McDonald's da katıldı. Amerikan kültürünün simgelerinden fastfood restoran zinciri McDonald's, 32 yıldır faaliyet gösterdiği Rusya'dan çekilme kararı aldığını ve buradaki şubelerini satacağını açıkladı. İşletmelerini yerel bir yatırımcıya satmayı planlayan McDonald's tarafından yapılan açıklamada, Rusya'daki çalışanların şubeler kapatılana kadar maaşlarını almaya devam edeceği belirtildi.

McDonald's'ın CEO'su Chris Kempczinski ABD basınına yaptığı açıklamada bu kararı vermenin kolay olmadığını ifade ederek, "Bazıları yiyeceğe erişim sağlamanın ve on binlerce sıradan vatandaşı çalıştırmaya devam etmenin yapılacak en doğru şey olduğunu düşünebilir. Ancak Ukrayna'daki savaşın yol açtığı insani krizi görmezden gelmek mümkün değil" dedi.

Birçok marka ve restoran zinciri Rusya'daki faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurma kararı almış ancak yalnızca bir kaç marka ülkeden tamamen çekileceğini açıklamıştı. McDonald's da Mart ayında, faaliyetlerini geçici olarak durduracağını açıklamış, ancak birçok çalışan ve aktivist markanın tamamen ülkeden çekilmesi için baskı uygulamıştı.

McDonald's'a ait restoranların satışının ardından artık marka ve logosunun kullanılamayacağı belirtildi.

ABD merkezli McDonald's'ın 100'den fazla ülkede 39 bin restoranı bulunuyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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