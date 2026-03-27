Hürmüz Boğazı'nda daha önce saldırıya uğrayan gemi İran açıklarında karaya oturdu

Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliği ile ilgili endişeler sürerken, bölgeden dikkat çeken bir haber geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) yakınlığı ile bilinen Tasnim Haber Ajansı, bu ay başlarında Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan Tayland Bayraklı Mayuree Naree isimli geminin İran'ın Keşm Adası açıklarında karaya oturduğunu duyurdu.

Saldırıya uğrayan gemide yangın çıkmıştı

Tayland bayraklı Mayuree Naree kuru yük gemisi, bu ay başlarında Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğramıştı. Makine dairesi hasar gören gemide yangın çıkmıştı. Geminin sahibi Precious Shipping isimli firma, 3 mürettebattan haber alınamadığını belirterek, bu kişilerin makine dairesinde mahsur kalmış olabileceğini açıklamıştı. Kalan 20 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve Umman'a ulaştığı kaydedilmişti. - TAHRAN

