Masa Tenisi Öğrencilerin Başarılarını Artırıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde masa tenisi, öğrencilerin odaklanma sorunlarını aşmalarını sağladı. Spor sayesinde hem derslerinde hem de turnuvalarda başarı elde eden öğrenciler, sosyal ve akademik becerilerini geliştirdiklerini ifade etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde masa tenisine başlayan öğrenciler, spor sayesinde odaklanma sorunlarını aşarak hem derslerinde hem de turnuvalarda başarı elde etti.

Kozan Gençlerbirliği Masa Tenisi Spor Kulübü öğrencileri, ailelerinin yönlendirmesiyle başladıkları masa tenisinde önemli bir gelişim gösterdi. Aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği yaşayan çocuklar, spor sayesinde hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştirdi. Kulüp antrenörü ve aynı zamanda öğrencilerin öğretmeni olan Ali Yücel, sporun öğrenciler üzerinde odaklanmada büyük etkisi olduğunu ve bunu masa tenisinden önce ve sonraki akademik başarılarında gördüklerini ifade etti. Yücel, "Biz burada sadece spor yaptırmıyoruz, çocuklarımıza aile oluyoruz. Onların sosyalleşmesi, kültürel gelişimi ve ders başarısını da takip ediyoruz. Küçükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde dereceler elde ediyoruz. Bu sporda sadece fiziksel değil, zihinsel gelişim de çok önemli. Beyin bir saniyede beş işlem yapıyor, topun hareketi, teknik ve refleks gelişimi öğrencilerin odaklanmasını ciddi anlamda artırıyor. Yeni başlayan sporcularla mevcut seviyedekiler arasındaki fark açıkça görülüyor" dedi.

Masa tenisine ilkokul üçüncü sınıfta başlayan Talha Etçe, bu sporun derslerine büyük katkı sağladığını söyledi. Etçe, "Üç yıldır masa tenisi yapıyorum. Eskiden denemelerde 2-3 yanlış yapardım, şimdi hatalarım neredeyse sıfıra indi. Masa tenisi hızlı düşünmemi, karar vermemi ve sorumluluk bilincimi geliştirdi" diye konuştu.

Fen lisesi öğrencisi ve doktor olma hayali kuran Sait Kayalı ise, masa tenisinin stres yönetimi ve dikkat üzerinde büyük etkisi olduğunu kaydetti. Kayalı, "Kozan Gençlerbirliği sporcusuyum. Hedefimiz 2. lige, ardından 1. ve Süper Lig'e yükselmek. Ortaokulda başladım, masa tenisi sayesinde hem stres atıyorum hem de daha hızlı ve etkili düşünebiliyorum. Top çok hızlı hareket ettiği için saniyeler içinde karar vermeniz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sporculardan Ayberk Çevik de, "Hareketli bir çocuktum, bu yüzden masa tenisine başladım. Okuldaki başarım arttı. Önceden 'yaramaz' deniyordu ama birincilikler kazanınca herkes destek vermeye başladı" diye bilgi verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
