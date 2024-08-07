Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, 'Paylaşımlı Yolculuk' Yönetmeliği İçin Toplanan 376 Bin İmzayı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Teslim Etti

Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, 'Paylaşımlı Yolculuk' Yönetmeliği için toplanan 376 bin imzayı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

'Paylaşımlı Yolculuk' Yönetmenliği için 376 bin imza toplandı. Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem toplanan imzaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etmek üzere Martı TAG sürücüleri ile bir araya geldi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde gerçekleşen buluşmada Oğuz Alper Öktem açıklamalarda bulundu.

"Devletimizin bunu görüp bizi tanıyıp bizi dinliyor olmasından çok mutluyuz"

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin gelmesiyle başlayan süreç çok olumlu şekilde devam ediyor. Yukarıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürümüz sayın Ejder Bey ile görüştük; kendisi de bize destek olduğunu ve bu işi sevdiğini iletti, hepinize selam söyledi. Biz şu anda devletimizin bizim çağrılarımıza kulak vermesinden, bizi duymasından son derece mutluyuz. Süreç birkaç ay içerisinde yönetmeliğin yazılıp UKOME'ye gelip onaylanmasının ardından nihayete kavuşacak ve 200 bin TAG sürücümüz derin bir nefes alacak. Bugün 5 milyon İstanbullu Martı TAG'ı kullanıyor, seviyor ve memnun. 5 milyon İstanbullu için, 200 bin sürücü ve aileleri için biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. 200 bin sürücümüz ortalama 3-8 kişilik ailelere bakıyor. Yani bugün Martı TAG'tan ekmek yiyen insan sayısı 650-700 bin. Sivas şehrinin nüfusundan daha kalabalık bir camia Martı TAG'tan ekmek yiyor. Devletimizin bunu görüp bizi tanıyıp bizi dinliyor olmasından çok mutluyuz, Allah devlet büyüklerimizden razı olsun" dedi.

"İnanılmaz bir talep var"

Martı TAG'a yoğun bir talep olduğunu söyleyen Öktem, "Şimdi bu dilekçeleri içeriye teslim edeceğiz. Ondan sonra araçlarımızın, direksiyonlarımızın başına dönüyoruz. İnanılmaz bir talep var sürücülerimiz burada olduğu için, bu bölgede özellikle acayip bir sürücü eksikliği var. O yüzde işimizin başına dönelim" diye konuştu. - İSTANBUL