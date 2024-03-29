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Martı TAG Davası 19 Temmuz'a Ertelendi

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Martı TAG ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası arasında görülen dava 19 Temmuz'a ertelendi. Duruşma sonrası Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Martı TAG uygulamamız aynen devam etmektedir, erişim engeli söz konusu değil. İstanbul'un en büyük ulaşım camiasıyız, davamızı kazanacağız" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile Martı TAG arasında görülen davanın 5'inci duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın, Martı TAG'a karşı açtığı haksız rekabet davası 19 Temmuz'a ertelendi. Duruşmada gizlilik kararı olduğu için basın mensupları alınmadı. Adliye önünde binlerce Martı TAG kullanıcısı destek için bir araya geldi. Duruşma sonrası Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem bekleyen kalabalık ile bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oğuz Alper Öktem, "Uygulamalarımıza erişim engeli yok, İstanbul'un en büyük ulaşım camiasıyız davamızı kazanacağız" dedi.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Uygulamamız aynen devam etmektedir, karşı tarafın iddia ettiği gibi erişim engeli kararı yoktur. Davamızın 6'ıncı duruşması 19 Temmuz'a ertelendi. Temmuz ayında hakkımızı savunmak için yine burada olacağız. Biz bu yola çıktık bu yoldan dönmeyiz.130 bin TAG sürücüsü bu işten ekmek yiyor. Dünyanın 151 ülkesinde olan bu sistemin Türkiye'de olması gerekiyor" dedi.

Oğuz Alper Öktem konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Dünyanın en güzel şehri İstanbul'u rezil eden taksiciler odasını yeneceğiz. 130 bin sürücümüz ve aileleriyle birlikte toplam 500 bin kişilik İstanbul'un en büyük ulaşım camiamızı herkes kabul etti. Bu mesele ticaretten paradan daha büyüktür. Biz burada bu şehrin insanları için savaşıyoruz, kazanacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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