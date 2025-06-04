Marmaris'te Gönüllü Gençlerden Kıyı Temizliği

Marmaris'te Gönüllü Gençlerden Kıyı Temizliği
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gönüllü gençlerle birlikte Marmaris'te 'Denizler Varsa Biz de Varız' projesi kapsamında kıyı temizliği gerçekleştirdi. Etkinlikte plastik atıklar ve diğer malzemeler toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören gönüllü gençlerle birlikte Marmaris'te 'Denizler Varsa Biz de Varız' temalı proje kapsamında Marmaris sahilinde kıyı temizliği yapıldı.

Çevre temizliği bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir sahil ile çevre bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, gönüllü gençlerin katılımı ile sahil boyunca biriken plastik atıklar, metal ve cam şişeler ile çeşitli çevre kirliliği oluşturan atıklar toplandı. Toplanan atıklar geri dönüşüm ve ilgili depolama alanlarına teslim edildi. Yalnızca fiziksel bir temizlik değil, aynı zamanda çevre bilinci ve gönüllülük ruhunun da yaygınlaştırılması hedeflendi. 'Denizler Varsa Biz de Varız' projesi ile gençlik katılımı artırılırken, temiz sahil ve çevre konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Proje sonucunda deniz kenarındaki atıkların toplanmasıyla hem temiz denizlerin korunmasına katkı sağlandı hem de kıyı bölgelerinde yaşayan hayvanların yaşam alanları daha sağlıklı hale getirildi. Ayrıca deniz canlılarının yaşamını tehdit eden atıkların ortadan kaldırılmasıyla ekosisteme yönelik olumsuz etkilerin de önüne geçildi.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, gönüllü gençlerin çevreye duyarlılığı ve projeye gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür etkinliklerin farklı bölgelerde de devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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