Kuruyan Marmara Gölü'nü Yeniden Canlandırma Çalışmaları Sürüyor... Çevredeki Derelerin Suyunun Göle Aktarılması Planlanıyor

Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bulunan ve kuraklık ile kontrolsüz tarımsal sulamaya bağlı kuruyan Marmara Gölü'nün yeniden suya kavuşturulması amacıyla çevredeki çay ve dere sularının göle borularla taşınmasına yönelik ihale düzenlendiği bildirildi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Önümüzdeki bir-iki yıl içerisinde gölün yeniden canlanmasını, kuşların ve balıkların geri dönmesini umut ediyoruz" dedi.

Yaklaşık 10 yıl önce başlayan belirgin su kayıplarının ardından 2019 ve 2020 yıllarında göl yüzeyinin büyük bölümü kurudu, balıkçılık faaliyetleri durma noktasına geldi. Göldeki su 2021 itibarıyla tamamen çekildi, gölün tabanı bütünüyle ortaya çıktı.

Kuruma öncesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve balıkçılıkla geçimini sağlayan aileler için önemli gelir kaynağı olan Marmara Gölü'nün kurumasıyla birlikte sulak alan ekosistemi büyük ölçüde tahrip oldu. Balıkçılık faaliyetleri sona ererken, göçmen kuşların yaşam alanları da ciddi zarar gördü.

Gölün kurumasının ardından ortaya çıkan alanların tarımsal üretimde kullanılmaya başlanması, çevre örgütleri ve bilim insanlarının tepkisini çekti. Uzmanlar, bu uygulamaların gölün yeniden canlandırılmasını zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

Bilim insanları ve çevre uzmanları, Marmara Gölü'nün yeniden kazanılabilmesi için havza bazlı su yönetimi uygulanması, vahşi sulamanın önlenmesi ve tarımsal sulamada ciddi kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çevredeki dere sularının göle taşınması planlanıyor

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise gölün yeniden suya kavuşmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Gölmarmara'nın yeniden suyla buluşturulmasına ilişkin ihale yapıldığını söyledi. İhalenin sonuçlandığını ve imza aşamasında olduğunu aktaran Yalvaç, bu gelişmenin başta çiftçiler ve balıkçılar olmak üzere bölge için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Yalvaç, Bozdağ'dan akan 6-7 dere ve çayın sularının, kot farkı dikkate alınarak boru hattı aracılığıyla Marmara Gölü'ne aktarılmasının planlandığını belirtti ve "Önümüzdeki bir-iki yıl içerisinde gölün yeniden canlanmasını, kuşların ve balıkların geri dönmesini, bölgenin tekrar yaşam alanı haline gelmesini umut ediyoruz" dedi.