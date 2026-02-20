Dhmi, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın Ocak Ayı Verilerini Açıkladı

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin hava yolu istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda yılın ilk ayında toplam 88 bin 593 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ verilerine göre ocak ayı boyunca havalimanında iç ve dış hatlarda toplam 561 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise 876 ton olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, açıklanan verilerin bölgedeki hava yolu ulaşımına olan talebin istikrarlı şekilde devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Mardin ve çevre illerden seyahat eden yolculara hizmet sunan havalimanında, uçuş operasyonlarının planlanan tarifeler doğrultusunda sürdürüldüğü ifade edildi.

DHMİ tarafından yayımlanan istatistikler, havalimanının bölge ekonomisi ve turizmi açısından önemli bir ulaşım noktası olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak: ANKA