Haberler

Dhmi, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın Ocak Ayı Verilerini Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda yılın ilk ayında toplam 88 bin 593 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Havalimanındaki iç ve dış hat uçak trafiği toplam 561 olurken, yük trafiği ise 876 ton olarak kayıtlara geçti.

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin hava yolu istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda yılın ilk ayında toplam 88 bin 593 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ verilerine göre ocak ayı boyunca havalimanında iç ve dış hatlarda toplam 561 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise 876 ton olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, açıklanan verilerin bölgedeki hava yolu ulaşımına olan talebin istikrarlı şekilde devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Mardin ve çevre illerden seyahat eden yolculara hizmet sunan havalimanında, uçuş operasyonlarının planlanan tarifeler doğrultusunda sürdürüldüğü ifade edildi.

DHMİ tarafından yayımlanan istatistikler, havalimanının bölge ekonomisi ve turizmi açısından önemli bir ulaşım noktası olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak: ANKA
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü

Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü