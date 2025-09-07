Mardin'de Kadın Girişimcilerden Yeni Proje: İkbibet Evi

(MARDİN) - Mardin'de kadın girişimciler tarafından kurulan İkbibet Evi, kentin tescilli yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmayı, kadınların ekonomik gücünü artırmayı ve Mardin'i hak ettiği noktaya taşımayı hedefliyor.

Mardin'de faaliyet gösteren Kadınca Hasat Kooperatifi, kadınların üretime katılımını teşvik ederek hem istihdama hem de yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağlıyor. Kooperatif Başkanı Hülya Hakimoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Esra Dündar, kooperatifin kuruluş amacı, kadın istihdamına katkısı ve sürecin işleyişi hakkında bilgi verdi.

"Kadınların ekonomik özgürlüğünü destekliyoruz"

Kadınca Hasat Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dündar, kooperatifin mutfak çalışmalarından gelecek hedeflerine kadar birçok konuda bilgi verdi. Avrupa SEKO Geliştirme Projesi kapsamında kurulan kooperatif mutfağının kadınlara hem istihdam hem de ekonomik özgürlük sağladığını belirten Dündar, "Kadınlarımız burada sezonuna uygun farklı ürünler üretiyor. Bu sayede hem istihdam sağlıyoruz hem de kadınların işin idealist kısmına yönelmelerini teşvik ediyoruz. Amacımız, onların kazanç elde etmeleri ve ekonomik özgürlüklerine ulaşmaları" dedi.

Yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini ifade eden Dündar, "Bölgenin artı değerlerini katarak farklı ürünler ortaya çıkarmak istiyoruz. Ürünlerimizi dondurulmuş şekilde marketlere sunmayı planlıyoruz. Böylece hem daha geniş bir kitleye ulaşacak hem de ürünlerimizin raf ömrünü uzatacağız" diye konuştu.

Kooperatifin hedefinin yalnızca üretim değil, aynı zamanda kadınların yaşamına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Esra Dündar, "Biz inanıyoruz ki işimiz daha da büyüyecek. Daha çok kadın üretime katılacak, daha çok eve ekmek gidecek. Hedefimiz bu yönde" dedi.

"Kadınlarımızın emeği sayesinde hem geleneksel tatlarımız yaşatılıyor hem de kazanç elde ediliyor"

"Amacımız kadınların emeğini görünür kılmak" diyen Kooperatif Başkanı Hülya Hakimoğlu ise İkbibet Evi'nde kadın istihdamını artırmayı ve kadın emeğini görünür kılmayı hedeflediklerini belirtti.

Kooperatifte kadınların elinden çıkan haşlanmış ve kızartılmış içli köfte (irok), sembusek (etli ekmek), zeytinyağlı yaprak sarma, çiğ köfte, çeşitli turşular ve mevsiminde yapılan reçeller üretiliyor. Kadın üreticilerden temin edilen karadut ve çilek gibi ürünlerle hazırlanan reçellerin de yoğun ilgi gördüğünü belirten Hakimoğlu "Kadınlarımızın emeği sayesinde hem geleneksel tatlarımız yaşatılıyor hem de kazanç elde ediliyor" ifadelerini kullandı.