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Marangoz İbiş Esim: 'Kadirli ilçesine 20 seneden beri hiçbir çivi çakılmadı'

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Kadirli ilçesinde marangozluk yapan İbiş Esim, artan akaryakıt fiyatları ve Bağ-Kur borçlarına çözüm bulunmasını istedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marangozluk yapan İbiş Esim, "Kadirli ilçesine daha 20 seneden beri hiçbir çivi çakılmadı. Fiyatlar ikiye katladı. Mazota bir lira geldi mi diğer ürünlere 10 lira 20 lira birden geliyor. Enflasyon bizi öldürdü, bitirdi. Bunlara 'dur' demesi lazım bu hükümetimizin... Akaryakıt fiyatları düşerse her şey otomatikman düşer" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 30 yıldır marangozluk yapan İbiş Esim, Bağ-Kur borçlarına çözüm bulunmasını istedi. Artan akaryakıt fiyatları  nedeniyle iş yapamadığını ifade eden Esim, "Biz bu Bağ-Kur'a olan borcumuzu ödeyemedik. İş yapamadığımızdan dolayı ödeyemedik. Biz de şimdi diyoruz ki; bu Bağ- Kur faiziyle birlikte çok yüksek olmuştur. Biz bu faizlerin silinip ana parayı da bir şekilde ödeyip emekli olmak istiyoruz. Biz bu devletimizden yardım talep ediyoruz" dedi.

"BORÇLARIMIZI ÖDEYEMEDİK"

İbiş Esim, şunları söyledi:

"Kadirli ilçesinde mobilyacılık yapıyorum, marangozculuk yapıyorum. Biz bu Bağ- Kur'a olan borcumuzu ödeyemedik. İş yapamadığımız için  ödeyemedik. Biz de şimdi diyoruz ki; bu Bağ- Kur faiziyle birlikte çok yüksek olmuştur. Biz bu faizlerin silinip ana parayı da bir şekilde ödeyip emekli olmak istiyoruz. Biz bu devletimizden yardım talep ediyoruz. Vatandaş olarak, millet olarak diyoruz ki enflasyonu düşürsün, akaryakıtı düşürsün, akaryakıt düşerse enflasyon kendi kendine otomatikmen düşer. Bu Bağ-Kur borçlarına da ayrıyeten bir böyle bir güzellik talep ediyorum. Esnafın, sigortalının Bağ-Kur'u yatırmış olduğu prime göre emekli etsin. Prime göre maaş versin. Az yatırana az versin, çok yatırana çok maaş versin. Yani bu dengesizliği sağlasın. Bunu yıllardan beri konuşuluyor bunu yapmıyorlar. Yukarıdakilerin haberi olmuyor. Biz buradaki vekillerimize söylüyoruz, vekillerimiz bunu iletmiyor. Kadirli ilçesine daha 20 seneden beri hiçbir çivi çakılmadı. Fiyatlar ikiye katlandı. Mazota bir lira geldi artış geldi mi diğer ürünlere 10 lira 20 lira birden geliyor. Enflasyon bizi öldürdü, bitirdi. Bunlara 'dur' demesi lazım bu hükümetimizin... . Akaryakıt fiyatları düşerse her şey otomatikman düşer."

Kaynak: ANKA / Yerel

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