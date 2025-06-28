Manisa'da Orman Yangını, Vatandaşlar Tahliye Ediliyor

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına tehdit oluşturuyor. Tahliye edilen mahallelerdeki vatandaşların barınma ihtiyaçları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar açıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangın dolayısıyla tedbir amaçlı boşaltılan mahallelerde yaşayan vatandaşlar için Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar açıldı.

Akhisar'da öğle saatlerinde başlayan orman yangını için tedbir amaçlı tahliye edilen mahallelerde yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Manisa Valiliği koordinesinde, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar hızla devreye alındı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın talimatıyla, Akhisar, Soma, Kırkağaç, Salihli, Turgutlu, Hüma Hatun, Muradiye, Yunusemre ve Merkez Efendi öğrenci yurtları vatandaşların geçici olarak konaklaması için hazır hale getirildi.

Toplamda 226 oda ve bin 11 yatak kapasitesiyle yangından etkilenen vatandaşların hizmetine sunulan yurtlarda tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli önlemler alındı.

Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı; Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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