Manisa'da 114 Kilogram Ağırlığında Dev Yayın Balığı Yakalandı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesindeki Demirköprü Baraj Gölü'nde 114 kilogram ağırlığında ve 2.15 metre boyunda dev bir yayın balığı yakalandı.

Demirköprü Baraj Gölü'nde av sezonu yasağının bitiminden bir buçuk ay sonra dev yayın balığı yakalandı. Köprübaşı'nın Çarıklar Mahallesi'nde yaşayan ve çocukluğundan beri balıkçılık yapan Onur Doğan'ın ağına takılan 114 kilogram ağırlığında, 2.15 metre boyundaki dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü. Balığı yakalama sürecini anlatan Doğan, "3 tane balıkçı teknemiz var. Tek gelir kaynağımız Demirköprü Barajı'ndan tuttuğumuz balıklar. Ayrıca Demirci-Salihli kara yolunda tuttuğumuz balıkları sattığımız satış yeri var. Orayı da çalıştırıyorum. Kilogramı 180 liradan satıyoruz. Bu balığı tabii ki de tek başıma çıkarmadım. Bizim sepet dediğimiz ve birçok kişinin pinter dediği av malzemesi ile tuttuk. İlk gördüğümde kütük sandım, sonra elimle ellediğimde yayın olduğunu anladım. Aşırı bir zorluk çekmedik. Çünkü o kadar büyüktü ki hayvan sepetin içinde hareket edemiyordu" dedi. - MANİSA