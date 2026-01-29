Haberler

Malatyalı yetiştiriciler zorlu hava şartlarına rağmen üretimi sürdürüyor

Güncelleme:
Malatya'nın Arapgir ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan 24 yaşındaki Hayati Açık, kış aylarının zorluklarına rağmen hayvanlarını doğal ortamda besleyerek üretime devam ediyor. Günlük yaşamını hayvanlarıyla geçirirken kitap okumayı da ihmal etmiyor.

Malatya'da hayvancılıkla geçimini sağlayan Hayati Açık kış aylarının zorlu şartlarına rağmen mesleğini sürdürüyor. Ailesiyle birlikte hayvan yetiştiriciliği yapan Açık sürülerini otlatırken kitap okuyarak güncel gelişmeleri de takip ediyor.

Arapgir ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Hayati Açık kar yağışının ortaya çıkardığı zorluklara rağmen mesleğini sürdürerek üretime devam ediyor. Zorda olsa hayvanlarının doğal ortamda beslenmesine özen gösterdiklerini kaydeden Açık, "Kış nedeniyle şartlar zor fakat hayvanlarımızın içeride sıkılmaması için onları mümkün olduğunca meraya çıkarıyoruz. Hayvanlarımız özgürce dolaşmalı temiz hava almalı" dedi.

Hayvancılığın sadece geçim kaynağı olmadığını aynı zamanda milli ekonomiye katkı sağladığını belirten Açık, "Hayvanlarımızın sütünden peynirinden ve diğer ürünlerinden elde ettiklerimizi kendi imkanlarımızla değerlendiriyoruz. Mümkün olduğunca doğal ve katkısız üretim yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Günlük yaşamını hem hayvanlarla ilgilenerek hem de kitap okuyarak geçirdiğini aktaran Açık, "Kitap okurken hayvanlarıma da sesleniyorum adeta arkadaşımız gibi bizi dinliyorlar. Hayat şartları böyle ama geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
