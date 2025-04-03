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Malatya'nın Son Kalaycı Ustası: Selahattin Özoğlu

Malatya'nın Son Kalaycı Ustası: Selahattin Özoğlu
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Malatya'da yaşayan ve baba mesleğini 55 yıldır sürdüren 67 yaşındaki kalaycı ustası Selahattin Özoğlu, zanaatın son temsilcilerinden biri olarak mesleğin önemini vurguladı. Zanaatkarların desteklenmesi gerektiğini belirten Özoğlu, zanaatın geleceği için endişeli.

Malatya'da yaşayan 67 yaşındaki kalaycı ustası Selahattin Özoğlu, baba mesleğini 55 yıldır büyük bir tutku ile sürdürerek ayakta tutmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu kentlerden biri olan Malatya'da zanaatkarlar her türlü olumsuzluğa rağmen mesleklerini sürdürmek için direniyor. Malatya'da yaşayan 67 yaşındaki kalaycı ustası Selahattin Özoğlu, baba mesleğini 55 yıldır büyük bir tutku ile yaparak mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.

"Mesleğimi severek yapıyorum"

Küçük sanayi sitesi içerisinde oluşturulan geçici konteyner çarşıda yaklaşık bir yıldır baba mesleğini devam ettiren 67 yaşındaki kalaycı ustası Selahattin Özoğlu mesleğini severek yaptığını söyledi.

"Üç beş usta kaldı"

Küçük yaşlarda babasının yanında mesleğe başladığını aktaran kalaycı ustası Özoğlu, 55 yıldır mesleğini sürdürdüğünü ifade ederek kentte 3-5 kalaycı ustasının kaldığını ifade etti. Özoğlu çırak yetişmediğini belirterek mesleğin son temsilcileri olduklarını ifade etti.

"Zanaatkarlara sahip çıkılmalı"

Müşterilerden İsmet Yazıcı ise zanaat ustalarına sahip çıkılması gerektiğini kaydederek kalaycı mesleğinin önemine vurgu yaptı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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