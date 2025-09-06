Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kentte gerçekleştirilen "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" programı kapsamında yapılan yatırımlar ve deprem sonrası Malatya'ya kazandırılan konutlar için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da düzenlenen "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Törenine" katılarak hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Törene ilişkin değerlendirmede bulunan Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya verdiği destekten dolayı şükranlarını sundu. Özköse, "Deprem sonrası yaralarımızı sarmak adına Malatya'mıza kazandırılan konutların tesliminde bizlerle birlikte olduğunuz için şükranlarımızı arz ediyoruz. Devletimizin güçlü iradesi ve sizin liderliğiniz sayesinde Malatya'mız yeniden ayağa kalkıyor. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında yer almanız, umutlarımızı ve geleceğe olan inancımızı daha da güçlendirmiştir" ifadelerine yer verdi.

Malatyalı hemşerileri adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Özköse, "Şahsım ve hemşerilerim adına Malatya'mıza verdiğiniz destek için teşekkür ediyor, milletimize hayırlı hizmetlerinizde başarılar diliyorum" dedi. - MALATYA