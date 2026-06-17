Malatya Havalimanı 2 buçuk milyon yolcuya hazırlanıyor

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğü Malatya Havalimanı terminal binasında sona yaklaşıldı. Terminal binasında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 96'ya ulaşırken yeni havalimanının yaz bitmeden hizmete açılması hedefleniyor.

Projeyi yaklaşık bir buçuk yıldır Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte yakından takip ettiklerini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya'nın vizyonuna yakışacak modern bir havalimanının hizmete açılmasına sayılı günler kaldığını söyledi. Terminal inşaatında yüzde 96 seviyesine ulaşıldığını ifade eden Babacan, "Isı ve güç merkezinin testleri devam ediyor. Dış alanda ise otopark, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına geçildi. İnşallah bir iki ay içerisinde, yaz bitmeden havalimanımızı Malatyalılar ve tüm bölgenin hizmetine sunacağız" dedi.

Yeni terminal binasının mevcut terminale göre yaklaşık 3 buçuk kat daha büyük olacağını kaydeden Babacan, tesisin modern mimarisi, iç ve dış hatlar bölümleri, pasaport bankoları ile CIP ve VIP salonlarıyla bölgeye önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Dış hat kapasitesinin de önemli ölçüde artırılacağını belirten Babacan, "Yeni dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı uçuş ağını genişletmeyi hedefliyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın yanı sıra Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere yeni dış hat seferlerinin de Malatya'ya kazandırılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Mevcut terminal alanının yaklaşık 8 bin metrekareden 26 bin metrekareye çıkarılacağını belirten Babacan, yıllık 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesine sahip havalimanının yeni terminalle birlikte 2 buçuk milyon yolcu kapasitesine ulaşacağını söyledi. Yeni apron, uçak park alanları ve taksi yollarının da genişletileceğini ifade eden Babacan, "Bölgenin ihtiyaçlarına uzun yıllar cevap verecek, Malatya'nın gelişimine katkı sunacak modern bir havalimanını şehrimize kazandırıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı