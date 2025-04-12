Malatya'da Dondan Dolayı Kayısı Üreticileri Mağdur Oldu

(MALATYA) - Malatya'daki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, kayısı üreticileri ile bir araya geldi. Yıldız, "Yağan kar yağışıyla beraber Malatya'da sadece kayısımız değil, ne eriğimiz ne başka bir meyvemiz kaldı. Dün itibarıyla hepsi yandı" ifadelerini kullandı.

Malatya'da etkili olan kar ve fırtına sonrası hava sıcaklığının eksi derecelere inmesi meyve bahçelerini zirai don vurdu. Afet sonrası ürünlerini kaybeden çiftçiler devletten yardım bekliyor.

"Malatya son yıllardaki en büyük felaketi gördü"

CHP İl Başkanı Yıldız, kayısı bahçesi dondan etkilenen çiftçilerle bir araya geldi. Malatya'nın 6 Şubat depremlerinin ardından yeni bir felakete uğradığını belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Ağaçlarımız, kayısılarımız, Malatya'nın son yıllardaki en büyük felaketini gördü. Malatya'da sadece yüzde 90'ından fazlasını ihraç ettiğimiz kayısımız değil, ne eriğimiz ne başka bir meyvemiz kaldı. Dün itibarıyla hepsi yandı. Depremde bile Malatyalılar kayısı geliri ile evlerini yeniden açabildiler, Malatya'yı terk etmediler. Kayısı geliri sayesinde biraz kendilerini toparlayabildiler. Ama bu yıl Malatyalı'nın kayısı geliri olmayacak. Son yılların en büyük felaketini, en büyük don felaketini Malatya yaşadı. Bununla ilgili tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz."

"Malatya'nın genelinde kayısıların tamamı gitti"

Yeşilyurt Cumhuriyet Örnek Mahallesi Muhtarı Erdal Çelik de zirai don sebebiyle kayısı başta olmak üzere bütün meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, "Köyümüz, mahallemiz büyük felaket yaşamıştır. Bu yüzden yetkililere sesleniyorum; bölgemizin afet bölgesi ilan edilmesini istiyorum, çiftçilerin desteklenmesini istiyorum" dedi.

Kırlangıç Mahallesi Muhtarı Özgür Düzgüner ise "Dün yaşanan afette Malatya'nın genelinde kayısıların tamamı gitti. Burada çiftçi arkadaşlarımızın, özellikle sigorta yaptırmayan arkadaşlarımızın çok ciddi mağduriyetleri olacaktır. Sigorta yaptıranlar üç aşağı beş yukarı bir nakliye yardımı alabilecek, gelir elde edebilecek. Ama tarım sigortası olmayan çiftçilerimiz, özellikle bunlar da düşünülmeli. Malatya'nın geçim kaynağı tamamen bitti" diye konuştu.

"Borçların faizsiz ertelenmesini istiyoruz"

Kayısı üreticisi köylü, "Bu çiftçilerimizin zirai bayileri olan, bankaları olan borçları çok ciddi sıkıntılar yaratacak. Geçim kaynakları tamamıyla bitti. Açıkçası, özellikle bizim bu bölgede geçen sene de kayısı yoktu, bu sene de vurdu. Çiftçi çok mağdur. Şu anda borçlarımızı nasıl ödeyeceğimizi kara kara düşünüyoruz. Biz bu borçların faizsiz ertelenmesini istiyoruz" dedi.

Bir kayısı üreticisi ise "Hem alım satım tarafındayım hem de üretim tarafındayım. Dünyaya kayısı satışı yıllık ortalama 400 milyon dolar civarında bir rakama ulaşıyor. Ne yazık ki biz bu sene bu rakama ulaşamayacağız" dedi.

"Ağaçların yeniden toparlanabilmesi için en az üç yıl gerek"

Kayısı üreticisi Cengiz Bakır ise, "Şu an ağaçlarımız büyük sıkıntı yaşadı. Bu ağaçlarımızı toparlayabilmemiz için en az üç yıl gerek. Bunun için, bu üç yılı atlatabilmemiz için gereken mazot, gübre, ilaç destekleri bekleniyor" diye konuştu.