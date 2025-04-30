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Mahbuba Fuarında Büyük İlgi Gördü

Mahbuba Fuarında Büyük İlgi Gördü
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Aktürk Şirketler Grubu'nun markası Mahbuba, Antalya'daki 'Türkiye Hırdavatçılar Birliği' Fuarı'nda zengin ürün çeşitliliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekti. Gaziantep'ten dünyaya açılan marka, katılımcılara farklı lezzetleri deneme imkanı sundu.

Aktürk Şirketler Grubu'nun güçlü markası Mahbuba, 8-11 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen "Türkiye Hırdavatçılar Birliği" Fuarı'nda büyük ilgi gördü. Zengin ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken Mahbuba standı, katılımcıların uğrak noktası oldu.

Gaziantep'ten dünyaya açılan Mahbuba, Osmanlı, dibek, menengiç, filtre kahve, cappuccino, salep, çay, toz içecek ve birçok ürün grubuyla fuarda dikkat çekti. Fuara katılan çok sayıda ziyaretçi, markanın sunduğu farklı tatları deneyimleme fırsatı buldu.

Türkiye ve birçok ülkede adından söz ettiren Mahbuba, hızlı büyüme grafiğiyle dikkat çekiyor. 25 bin metrekare alana kurulu modern tesislerinde global üretim yapan Mahbuba marka, her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor.

Yarım asırlık tecrübeyi genç ekip enerjisiyle harmanlayan Mahbuba, liderlik hedefiyle emin adımlarlailerliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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