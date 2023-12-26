Liseli gençlerden örnek davranış: Yaşlı amcanın evini temizlediler, bakım yaptılar

ERZİNCAN - Erzincan'da liseli gençler "İyilik Paylaştıkça Çoğalır" sloganıyla bir araya gelerek tek başına yaşayan yaşlı adamın evinin temizliğini ve bakımını yaptılar.

Erzincan'da lise öğrencilerinden oluşan gönüllü gençler, kentte müstakil evinde tek başına yaşayan Medeni Karayol isimli yaşlı vatandaşa sürpriz yaptılar. "İyilik Paylaştıkça Çoğalır" sloganıyla bir araya gelen gençler Medeni Karayol'u evinden dışarıya davet ederek çay ısmarladılar, güzel bir gün geçirmesini sağladılar. Medeni Karayol dışarıdayken gençlerin bir bölümü de bu sırada yaşlı adamın evinin temizliğini ve bakımını yaparak daha sağlıklı ve güzel bir evde yaşamasına katkıda bulundular.

Gününü gençlerle dışarıda geçirdikten sonra ikametine dönen ve evinin yeni halini gören Karayol büyük mutluluk yaşadı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da gençlerin örnek davranışını tebrik ederek sosyal medya hesabından, "Gençler, gençler, gençler! Siz ne yaptınız. Bu şehir sizinle anlam buluyor. İyilik, bulaşıcıdır, önce yapana bulaşır. Yeter ki, gençleri anlayalım ve onlarla aynı hizada olalım. Onlar, iyilikleriyle Dünya'yı sarar." notunu paylaştı.

Vali Aydoğdu liseli gençleri teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.