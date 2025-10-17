Haberler

Libya Bakanları THY'yi Ziyaret Etti

Libya Ulaştırma ve Ticaret Bakanları, Türk Hava Yolları Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki hava ulaşımı ve ticaret ilişkileri güçlendirilmesi ele alındı. THY, Libya'ya haftalık 8'in üzerinde uçuş gerçekleştiriyor.

Libya Ulaştırma Bakanı Mohamed Salem Al-Shahoubi ve Ticaret Bakanı Mohammed A. M. Haweg, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı ziyaret etti.

THY, Libyalı iki bakanı ağırladı. Libya Ulaştırma Bakanı Mohamed Salem Al-Shahoubi ve Ticaret Bakanı Mohammed A. M. Haweg, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat iki konuk bakanı ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirerek, "Görüşmemizde iki ülke arasındaki hava ulaşımı ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırımların ve turizm hareketliliğinin artırılması konularında verimli istişarelerde bulunduk. Sayın Bakan'ın ziyareti kapsamında mevcut uçuş ağımızı daha da geliştirmek ve bölgesel iş birliğini derinleştirmek adına kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Bu ağ Afrika-Avrupa hattında önemli bir bağlantı noktası"

THY'nin Libya'ya haftalık olarak 8'in üzerinde uçuş gerçekleştirdiğinin altını çizen Bolat açıklamasında, "Türk Hava Yolları olarak Libya seferlerimizle bugün Trablus, Bingazi ve Misurata hatlarında haftalık 8'in üzerinde uçuş gerçekleştiriyoruz. Bu güçlü ağ yalnızca iki ülke arasında değil, Afrika-Avrupa hattında da önemli bir bağlantı noktası oluşturuyor. Libya'ya yaptığımız uçuşlarla sadece şehirlerimizi değil, halklarımız arasındaki köklü dostluk bağlarını da birbirine bağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Libya'daki varlığımızı güçlendirmek ve iş birliği alanlarımızı genişletmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye ile Libya arasındaki bu yakın iş birliği, Afrika kıtasında barış, istikrar ve kalkınma vizyonuna da önemli katkılar sunuyor. Bizler de bu vizyonun havacılık alanındaki en güçlü temsilcisi olarak, Afrika'da 63 destinasyona uçtuğumuz geniş ağımızla sürdürülebilir ulaşım ve ekonomik entegrasyonun gelişmesine katkı sağlamaya, Libya'yı ve Afrika kıtasını dünyaya bağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
