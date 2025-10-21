Haberler

Letonya'da Uluslararası Siber Suç Operasyonu: 7 Gözaltı ve Milyonlarca Euro Tahsilat

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Letonya merkezli bir siber suç şebekesine yönelik 'SIMCARTEL' operasyonunda 1200 SIM kutusu ve 40 bin aktif SIM kart ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alındı, şebekenin Avrupa genelinde milyonlarca euro dolandırıcılık yaptığı bildirildi.

Letonya merkezli bir siber suç şebekesine yönelik gerçekleştirilen "SIMCARTEL" isimli uluslararası polis operasyonunda bin 200 adet SIM kutusu cihazı ve 40 bin aktif SIM kart ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alınırken, 5 sunucuya da el konuldu.

Avrupa genelinde binlerce kişiyi dolandıran bir siber suç şebekesi çökertildi. Avrupa Polis Ofisi'nden (EUROPOL) yapılan açıklamaya göre; Letonya polisi yasa dışı iletişim altyapısı kullanarak dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik "SIMCARTEL" adlı uluslararası polis operasyonunu gerçekleştirdi. Şebeke tarafından kullanılan adrese yapılan baskında bin 200 adet SIM kutusu cihazı ve 40 bin aktif SIM kart ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alınırken, 5 sunucuya da el konuldu. EUROPOL, Avusturya'da en az bin 700, Letonya'da ise en az bin 500 siber dolandırıcılık vakasına karıştığı belirlenen şebekenin, sadece Avusturya'da 4,5 milyon euro, Letonya'da ise 420 bin euro olmak üzere milyonlarca euroluk haksız kazanç elde ettiğini açıkladı. - RİGA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı

Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı

Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Rekabet Kurulu'ndan iki büyük şirkete dev ceza

Rekabet Kurulu'ndan iki dev şirkete rekor ceza
Kötü komşu hem traktör hem müze sahibi yaptı

Bir ilginç hikaye! Kötü komşu hem traktör hem müze sahibi yaptı
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Napoli Başkanı De Laurentiis: 23 yaşından sonra futbolcular milli takıma çağrılmamalı

Napoli başkanından olay çağrı: O futbolcular milli takıma alınmasın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.