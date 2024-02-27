Kütahya Valisi Musa Işın, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Defterdarı kabul etti

Kütahya Valisi Musa Işın, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergi ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla kutlanan Vergi Haftası kapsamında Kütahya Defterdarı Mustafa Bakır ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kütahya Defterdarı Mustafa Bakır, Vergi Haftası etkinlikleri ve kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verirken Vali Işın heyete çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA