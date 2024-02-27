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Kütahya Valisi Musa Işın, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Defterdarı kabul etti

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Kütahya Valisi Musa Işın, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergi ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla kutlanan Vergi Haftası kapsamında Kütahya Defterdarı Mustafa Bakır ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kütahya Defterdarı Mustafa Bakır, Vergi Haftası etkinlikleri ve kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verirken Vali Işın heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Kütahya Valisi Musa Işın, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergi ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla kutlanan Vergi Haftası kapsamında Kütahya Defterdarı Mustafa Bakır ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kütahya Defterdarı Mustafa Bakır, Vergi Haftası etkinlikleri ve kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verirken Vali Işın heyete çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vergi Haftası Mustafa Bakır Kütahya Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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