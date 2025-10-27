Kütahya Valisi Musa Işın, Sofuköy Mahallesi'nde Köy Pazarını Ziyaret Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Sofuköy Mahallesi'nde kurulan köy pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tezgah açan üreticilerle samimi sohbetler eden Işın, köylülerin talep ve önerilerini tek tek dinledi. Vali Işın, "Köy pazarlarımız hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımız için önemli bir buluşma noktasıdır.

Burada alın teriyle üretilen her ürün, hem emeğin hem de bereketin sembolüdür" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA