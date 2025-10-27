Kütahya Valisi Musa Işın, Sofuköy Mahallesi'nde Köy Pazarını Ziyaret Etti
Kütahya Valisi Musa Işın, Sofuköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen köy pazarında üreticilerle buluşarak taleplerini dinledi. Vali Işın, köy pazarlarının üreticiler ve vatandaşlar için önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı.
Tezgah açan üreticilerle samimi sohbetler eden Işın, köylülerin talep ve önerilerini tek tek dinledi. Vali Işın, "Köy pazarlarımız hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımız için önemli bir buluşma noktasıdır.
Burada alın teriyle üretilen her ürün, hem emeğin hem de bereketin sembolüdür" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel