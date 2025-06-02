Kütahya Şehir Hastanesi'nde Taşeron Çalışanlardan Eylem

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Taşeron Çalışanlardan Eylem
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde, maaşlarını alamayan taşeron firma çalışanları protesto eylemi gerçekleştirdi. İki aydır maaş alamadıklarını belirten yaklaşık 110 işçi, işletmeci firma Güriş'in alt taşeron firmalara ödeme yapmadığını ifade etti. Eylem sırasında polis güvenlik tedbirleri aldı ve gerginlik yaşandı.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde taşeron firma çalışanları, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

İşletmeciliğini Güriş firmasının yaptığı hastanenin taşeron çalışanı yaklaşık 110 işçi, 2 aydır maaş alamadıklarını belirterek alkışlı eylem yaptı. Eylem sırasında işçiler hastanedeki görevlerini bırakıp topluca bir süre protestolarını sürdürdü. Polis ekipleri, güvenlik tedbirleri alırken zaman zaman gerginlik yaşandı. Hastanenin taşeron işçileri, yaşadıkları durumu şu sözlerle dile getirdi:

"Bizler 2 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Güriş şirketi, bağlı bulunduğumuz alt taşeron firmasına 3 aydır ödeme yapmıyor. Buna rağmen alt taşeron firmalar bir süre maaşlarımızı ödemeye devam etti, ancak artık bu da mümkün olmadı. Alt iş verenlerin dayanacak gücü kalmadı. Problem işletmeci firmasında."

İşçiler, taleplerinin karşılanmasını beklerken, eylemlerini bir süre sonra sonlandırdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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