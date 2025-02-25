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Kütahya'da Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı

Kütahya'da Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Vergi Haftası etkinlikleri, çelenk sunma töreniyle başladı. Törene katılanlar, verginin önemine dikkat çekti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi "Vergi Haftası" etkinlikleri başladı.

Vergi Haftası kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreni, Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürü Faruk Balkan, vergi dairesi personelleri, muhasebeciler ve esnaf odaları başkanları katıldı. Tören, verginin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürü Faruk Balkan, Vergi Haftası'nın 36. yılında Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın'ı ziyaret ederek, haftanın önemine ilişkin bilgiler paylaştı. Ayrıca, mükellefiyette 25 yılı dolduran esnafları da ziyaret ederek, vergi bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik görüşmeler yaptı. Verginin, devletin vazgeçilmez bir gelir kaynağı olduğu ve toplumsal refahın artırılmasında kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

Vergi Haftası etkinliklerine esnaf odaları başkanları ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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