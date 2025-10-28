Kütahya'da 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' duygulu anlara sahne oldu

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" kapsamında Dumlupınar Kız Öğrenci Yurdu ve Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Programa şehit aileleri ve gaziler katılırken, gençler kahramanların vatan uğruna verdikleri mücadeleleri dinleyerek duygulu anlar yaşadı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, etkinlikte yaptığı açıklamada, vatan uğruna canını ortaya koyan kahramanların hikayelerinin gençler üzerinde derin bir iz bıraktığını belirterek şunları söyledi: "Her bir söz, her bir hatıra; özgürlüğün, cesaretin ve fedakarlığın canlı bir nişanesidir. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimizin vatan sevgisiyle dolu yüreklerine şükranlarımızı sunuyoruz."

Programa ayrıca AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal da katılarak gençlerle ve kahraman gazilerle bir araya geldi.

Duyguların birleştiği buluşmada, tüm katılımcılar aynı yürekle "Vatan Sağ Olsun" dedi. - KÜTAHYA