Müdür Küçük: "Hedefimiz gençlerimize daha güçlü ve nitelikli hizmet sunmak"

Müdür Küçük: 'Hedefimiz gençlerimize daha güçlü ve nitelikli hizmet sunmak'
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük liderliğinde KYK Yesevi Yurdu personeli ile yapılan toplantıda, yurt hizmetlerinin verimliliği, öğrenci memnuniyeti ve mevcut çalışmaların geliştirilmesi konuları ele alındı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük başkanlığında, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Yurdu personelinin katılımıyla değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; yurt hizmetlerinin daha verimli şekilde yürütülmesi, öğrencilerin memnuniyetinin artırılması ve mevcut çalışmaların geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Personelin sahadaki tecrübelerinin dinlendiği buluşmada, çözüm odaklı değerlendirmeler yapılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ortak akıl ve ekip ruhunun ön planda tutulduğu toplantıda, gençlere daha güçlü ve nitelikli hizmet sunulması hedefi vurgulandı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu doğrultuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
