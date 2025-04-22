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Kütahya'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 31 Bin 600 Adet Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 31 Bin 600 Adet Ele Geçirildi
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Kütahya'da yapılan operasyonda, 2 ev ve 1 işyerinde toplam 31 bin 600 adet dolu ve boş makaron ile 7 kilogram tütün ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da 2 ev ve 1 işyerinde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince 2 ev ve 1 işyerinde yapılan aramada 31 bin 600 adet dolu ve boş makaron ile 7 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bulunan A.Ç. ve T.K. isimli şüphelilere ait 2 ikamet ve 1 işyerinde yapılan arama işlemi sonucunda, 31 bin 600 adet dolu ve boş makaron ile 7 kilogram tütün ve 2 adet manuel sigara sarma makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
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