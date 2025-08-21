Kütahya'da İl Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Kütahya'da İl Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi
Kütahya'da gerçekleştirilen İl Yaşlılık Çalıştayı'nda, yaşlı nüfusun mevcut durumu, sosyal ve ekonomik sorunlar ele alındı. Katılımcılar, yaşlılara yönelik çözüm önerileri geliştirdi ve sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması için fikir alışverişinde bulundu.

Kütahya'da İl Yaşlılık Çalıştayı, Vali Yardımcısı Harun Kazez'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda; İldeki yaşlı nüfusun mevcut durumunun tespiti, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli sorunların belirlenmesi,

Kütahya'ya özgü çözüm önerilerinin geliştirilmesi, yaşlılara yönelik iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve yaygınlaştırılması ve sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması hedeflendi.

Katılımcılar, masalar halinde yapılan oturumlarda değerler ve toplumsal bağlar, yaşlı sağlığı ve bakımı, erişilebilirlik ve afet yönetimi, yaşlılıkta ekonomi, teknoloji ve dijital uyum, eğitim ve hayat boyu öğrenme, katılım ve sivil toplum ile sosyal kapsayıcılık başlıklarını ele aldı.

Çalıştaya kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, huzurevi sakinleri ve ilgili meslek elemanları katılım sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, yaşlı nüfusun artışına dikkat çekerek, yaşlanma olgusunun çok boyutlu sosyal politikalarla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Vali Yardımcısı Harun Kazez ise yaptığı konuşmada, "Kendi geleceğimizi planlar gibi sizlerden de bu doğrultuda çalışmalar yapmanızı istiyoruz. Hepimiz yaşlanmaya, yaş almaya ve büyüklerimizin yerlerini almaya adayız. Bu bilinçle hareket ederek geleceğimize dair politikalar oluşturmalıyız" dedi.

Program, katılımcıların katkıları ve değerlendirmeleriyle tamamlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
