Kütahya'da Gençlik Haftası Etkinlikleri Sağlık Temalı Aktivitelerle Dolu Geçti

Kütahya'da Gençlik Haftası Etkinlikleri Sağlık Temalı Aktivitelerle Dolu Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Gençlik Merkezi, 'Gençlik Haftası ve Sağlıklı Genç Haftası' etkinliklerinde gençlere sağlıklı yaşam ve spor konularında bilgilendirme yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stantlarda sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite gibi konular işlendi.

Kütahya Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Gençlik Haftası ve Sağlıklı Genç Haftası" etkinliklerinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla stantlar açıldı ve gençlerle çeşitli sportif etkinliklerde bir araya gelindi.

Sağlık Müdürlüğünce açılan stantlarda, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, bağımlılıkla mücadele, ruh sağlığı, kanserde erken tanı, ağız ve diş sağlığı ile çevre sağlığı konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü personeli, etkinliğe aktif olarak katılım sağlayarak hareketli yaşam tarzını teşvik eden çeşitli spor aktivitelerine öncülük etti. Özellikle raket oyunları, gençlere yönelik hareketli parkurlar ve bilgilendirici oyun alanları büyük ilgi gördü.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu etkinliğin hem gençlerin, hem de vatandaşların sağlık konularında bilinçlenmesini sağlayan, eğlenceli ve öğretici bir buluşma noktası olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, "Sağlıklı Gençlik, Sağlıklı Gelecek" anlayışıyla hareket edildiğine vurgu yapılan açıklamada," İl Sağlık Müdürlüğü, gençlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlıklarının desteklenmesi amacıyla bu tür iş birliklerine önem vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı

Mini elbisesiyle dikkatleri dağıtıp binlerce liralık hırsızlık yaptı
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Taraftarı heyecanlandıran gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama

Acun Ilıcalı: Yeni hocayı yakında açıklayacağız
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Genç kadının şüpheli ölümünde eşinin ardından kayınvalideye de tutuklama

Ağaca asılı halde bulunan genç kadının kayınvalidesi de tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.