Kütahya'da Gençlik Haftası Etkinlikleri Sağlık Temalı Aktivitelerle Dolu Geçti

Kütahya Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Gençlik Haftası ve Sağlıklı Genç Haftası" etkinliklerinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla stantlar açıldı ve gençlerle çeşitli sportif etkinliklerde bir araya gelindi.

Sağlık Müdürlüğünce açılan stantlarda, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, bağımlılıkla mücadele, ruh sağlığı, kanserde erken tanı, ağız ve diş sağlığı ile çevre sağlığı konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü personeli, etkinliğe aktif olarak katılım sağlayarak hareketli yaşam tarzını teşvik eden çeşitli spor aktivitelerine öncülük etti. Özellikle raket oyunları, gençlere yönelik hareketli parkurlar ve bilgilendirici oyun alanları büyük ilgi gördü.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu etkinliğin hem gençlerin, hem de vatandaşların sağlık konularında bilinçlenmesini sağlayan, eğlenceli ve öğretici bir buluşma noktası olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, "Sağlıklı Gençlik, Sağlıklı Gelecek" anlayışıyla hareket edildiğine vurgu yapılan açıklamada," İl Sağlık Müdürlüğü, gençlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlıklarının desteklenmesi amacıyla bu tür iş birliklerine önem vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA