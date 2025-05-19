Kütahya'da Genç Badmintoncular Turnuvada Görkemli Mücadele Sergiledi

- Kütahya'da genç badmintoncular kıyasıya mücadele etti

KÜTAHYA - Kütahya'daki lise ve ortaokul öğrencileri, düzenlenen badminton turnuvasında ferdi ve grup maçlarında kıyasıya mücadele etti.

Büyük bir heyecan ve rekabet ortamında gerçekleşen turnuvada, öğrenciler raketlerini konuşturarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştılar. Hızlı servisler, keskin smaçlar ve başarılı savunmalar izleyicilerden alkış topladı. Hem bireysel yeteneklerin ön plana çıktığı ferdi maçlar hem de takım ruhunun önem kazandığı grup karşılaşmaları, sporun birleştirici gücünü gözler önüne serdi. Öğrenciler, turnuva boyunca fair play çerçevesinde mücadele ederken, aynı zamanda birbirleriyle dayanışma örneği sergilediler. Maçların sonunda dereceye giren başarılı sporculara ödülleri takdim edildi.

Kütahya il temsilcisi Selim Dündar, "19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında 2 gün süren yarışmalarımız oldu. Kızlarda 20 sporcu, erkeklerde 26 sporcu müsabakaları gerçekleşti" dedi.

Yarışma sonunda; kızlarda 1. Vildan Sapancılar, 2. Hayrunnisa Emre, 3. İdil Daknılı, 4. Görkem Göçmen oldu. Erkeklerde 1. Yafri Faizi, 2. Yaşar Bozar, 3. Tunahan Ekici, 4. Cemil Han Sümen oldu.