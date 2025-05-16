Kütahya'da Engelli Bireylere Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Kütahya'da Engelli Bireylere Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi
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Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığı, engelli bireyler için temsili askerlik uygulamasına katılan 9 vatandaş için özel bir tören düzenledi. Programda terhis belgeleri ve hediyeler verildi.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığı, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Jandarma birliklerine müracaat ederek temsili askerlik uygulamasına "jandarma" olarak katılmak isteyen 9 engelli vatandaş için özel bir tören düzenlendi.

Programa, Kütahya il protokolü, Tugay Komutanlığı personeli, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve engelli bireylerin aileleri katıldı. Gerçekleştirilen tören kapsamında, engelli vatandaşlara temsili askerlik görevlerinin tamamlandığını gösteren terhis belgeleri ile birlikte çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlikte, hem aileler hem de katılımcılar büyük bir gurur ve mutluluk yaşarken, temsili askerlik uygulamasının engelli bireylerin askerlik hayalini gerçekleştirmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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