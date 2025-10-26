Haberler

Kütahya'da Aktarlara İlgi Artıyor

Kütahya'da vatandaşlar, vücut direncini artırmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla aktarlara yöneliyor. Zencefil, tarçın, ıhlamur gibi doğal ürünlere olan ilgi artarken, fiyatların da yükseldiği kaydedildi.

Kütahya'da vücut direncini artırmak ve hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlara olan ilgiyi artırdı.

Özellikle zencefil, tarçın, gül hatmi, ayva denesi, ıhlamur ve ada çayına olan ilginin arttığını ifade eden aktar Muhammed İnce, "Mevsim geçişi ile birlikte insanlarda gribal enfeksiyonlar artış gösterdi. Özellikle korona geçirmiş kişilerde ciğerdeki sıkıntıdan dolayı hasta olan ya da hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlara son zamanlarda vatan ıhlamur, ada çayı, kuş burnu, karışık bitki çayları, atom dediğimiz bir bitki çayı var genellikle bunları tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar kendileri de atalarından ya da çevresinde duyduğu bitkileri ve baharatları alabiliyorlar. Özellikle gül hatmi, ayva yaprağı, zencefil, tarçın, zerdeçal öksürük için iyi oluyor" dedi.

Baharatlarda ve bitkilerde fiyatların arttığını dile getiren İnce, "Baharatlarda ve bitkilerde geçtiğimiz seneye göre artış var. Özellikle yurtdışından gelen zencefil ve tarçın yurtdışından geldiğinden kurdaki artış sonrası bunlarda da artış oldu. Bir kuraklıktan dolayı bazı bitkileri bulamıyoruz. Bizim bildiğimiz ismi ile ayva denesi olan civanperçemi bu sene yok denecek kadar az. En çok ilgi olan ürünler ise ıhlamur, kekik, zencefil, zerdeçal kış aylarının vazgeçilmez ürünü halinde geldiler" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
