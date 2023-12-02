Kütahya Belediye Başkanı Yedek Astsubayların Yemin Törenine Katıldı
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen yedek astsubaylar için yapılan yemin törenine katıldı. Tören, sancağın tanıtılması, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Yedek astsubaylar, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak ant içti. Belediye Başkanı Işık, törende askerlere ve ailelerine selam vererek görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yedek astsubaylar için düzenlenen yemin törenine katıldı.
Tugay sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan yemin töreninde yedek astsubaylar, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak ant içti.
Törende yedek astsubayları ve ailelerini selamlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, askerlerin görevlerinin hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA