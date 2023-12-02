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Kütahya Belediye Başkanı Yedek Astsubayların Yemin Törenine Katıldı

2 Aralık 2023 11:37 Son Güncelleme: 11:39 Abone Ol

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen yedek astsubaylar için yapılan yemin törenine katıldı. Tören, sancağın tanıtılması, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Yedek astsubaylar, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak ant içti. Belediye Başkanı Işık, törende askerlere ve ailelerine selam vererek görevlerinin hayırlı olmasını diledi.