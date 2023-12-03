Kütahya Belediye Başkanı Engelliler Günü etkinliğine katıldı
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte engelliler için yapılan turnuvalar düzenlendi ve şampiyon takımlara ödülleri verildi. Program tekerlekli sandalye dans gösterisiyle sona erdi.
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.
Protokol konuşmalarıyla başlayan etkinlikte; Engelliler Farkındalık Turnuvası kapsamında Hemsball Final Müsabakası ve Empati Ligi Boccia Final Müsabakası oynandı. 2023 yılı Erişilebilirlik Belgelerinin takdiminden sonra final müsabakalarında şampiyon olan takımlara kupaları ve hediyeleri Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü tarafından verildi.
Tekerlekli Sandalye Dans Gösterisinin ardından eğlence ve müzikle program sona erdi. - KÜTAHYA