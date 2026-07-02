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KUTO'da mobil uygulama hayata geçirildi

KUTO'da mobil uygulama hayata geçirildi
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Kuşadası Ticaret Odası (KUTO), üyelerinin işlemlerini dijital ortamda hızlı ve güvenli yapabilmesi için KUTO Mobil Uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama ile e-belge, online ödeme ve oda hizmetlerine 7/24 erişim sağlanacak.

Kuşadası Ticaret Odası, üyelerine sunduğu hizmetlerde dijital dönüşüm vizyonunu bir adım daha ileri taşıyarak KUTO Mobil Uygulamasını hayata geçirdi.

Mobil Uygulama ile Kuşadası Ticaret Odası üyeleri, birçok işlemini günün her saati, diledikleri yerden hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebilecek.

Kuşadası Ticaret Odası'nın üyelerine zaman kazandıran, modern ve kullanıcı dostu yeni hizmeti ile; E-Belge işlemlerinden online ödemeye, Oda hizmetlerinden duyurulara kadar pek çok işleme, artık tek dokunuşla mobil cihazlardan erişilebilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, dijitalleşmenin artık bir tercih değil, Kuşadası Ticaret Odası'nın kurumsal hizmet anlayışının temel unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi; "Teknolojiyi yalnızca takip eden değil, üyelerimizin hizmetine sunan bir anlayışla hareket ediyoruz. Kuşadası Ticaret Odamızın mobil uygulamasıyla birlikte, üyelerimiz artık birçok işlemini bulunduğu yerden, günün 24 saati, haftanın 7 günü cep telefonlarından gerçekleştirebilecek. Şirketiniz artık gerçekten cebinizde"

Kuşadası Ticaret Odası'nın son yıllarda dijital altyapısını sürekli güçlendirdiğini belirten Akdoğan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Çağın gerekliliklerini yakalayan, üyelerine hızlı, erişilebilir ve kaliteli hizmet sunan bir Oda olma hedefimizi gerçekleştiriyoruz. Mobil uygulamamız da bu vizyonun önemli adımlarından biri. Dijital dönüşüm sürecimiz sadece bugün için değil, geleceğin ticaret anlayışına da hazırlık niteliği taşıyor. Amacımız, üyelerimizin işlerini kolaylaştıran, zamandan tasarruf sağlayan ve her an ulaşılabilen bir hizmet modeli oluşturmak " - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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