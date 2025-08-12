Kuşadası'nda Trafik Sorunları Artıyor

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları nedeniyle trafik yoğunluğu ciddi sorunlar yaratıyor. Bu yıl turizm sezonunda yabancı ve yerli turist sayısının beklenenden düşük olması, trafik sıkışıklığına çözüm bulmayı zorlaştırıyor.

Kısa süre öncesine kadar büyükşehirlerin sorunu olan trafik yoğunluğu ülke genelindeki pek çok şehrin ortak sorunu haline gelmeye başladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özellikle akşam saatlerinde yollarda oluşan uzun araç kuyrukları ciddi sorun olmaya başladı.

Bu yıl turizm açısından oldukça sıkıntılı sezon yaşanan Kuşadası'nda yabancı turist yoğunluğunun oldukça düşük olduğu belirtilirken, yerli turistin de beklenenin oldukça altında olduğu öğrenildi. Buna rağmen ilçede yaşanan trafik yoğunluğu şehirde ciddi sıkıntı oluşturmaya başladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
