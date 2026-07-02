Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Hüsnü Öten ve 2 Kişi Tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(AYDIN) - Aydın'da Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan kişilerden, Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten'in de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.