Kuşadası'nda Kredi Kefalet Kooperatifine Operasyon: 3 Gözaltı

(AYDIN) - Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, kooperatif başkanı Hüsnü Öten ile 2 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten ile eski kooperatif müdürü S.V. ve eski sekreter M.A. gözaltına alındı.

Soruşturmanın, kooperatifte belgesiz ve makbuzsuz ekspertiz ücreti alındığı ve görevin kişisel çıkar amacıyla kullanıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemelerde kooperatifteki bilgisayar ve bazı dosyalara el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA