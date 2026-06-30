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Kuşadası'nda Kredi Kefalet Kooperatifine Operasyon: 3 Gözaltı

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Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nde belgesiz ekspertiz ücreti ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla başlatılan soruşturmada kooperatif başkanı Hüsnü Öten ile 2 kişi gözaltına alındı.

(AYDIN) - Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, kooperatif başkanı Hüsnü Öten ile 2 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten ile eski kooperatif müdürü S.V. ve eski sekreter M.A. gözaltına alındı.

Soruşturmanın, kooperatifte belgesiz ve makbuzsuz ekspertiz ücreti alındığı ve görevin kişisel çıkar amacıyla kullanıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemelerde kooperatifteki bilgisayar ve bazı dosyalara el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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