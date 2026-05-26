Şekercilerde 'bayram' yoğunluğu

Kayseri'de 30 yıllık şekerlemeci Hamdi Çarşıbaşı, bayram öncesi vatandaşların şeker, çikolata ve lokum almak için yoğunluk oluşturduğunu, her bütçeye uygun ürünlerin bulunduğunu belirtti.

Kurban Bayramı öncesinde bayram şekerlerini almak isteyen vatandaşlar şekercilerde yoğunluk oluşturdu.

Kayseri'de 30 yıldır şekerleme sektöründe bulunan Hamdi Çarşıbaşı, vatandaşların misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için seçici davrandıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız bayram hazırlıklarını yapmaya başladılar. Bizlerde şekerci olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Son günler biraz daha yoğunluğumuz artacak, hayırlısıyla herkesi bekliyoruz. Şeker, çikolata ve lokum yelpazemiz çok geniş. Vatandaşlarımızın alım gücüne göre her çeşit mevcuttur. Vatandaşlarımız misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için büyük çaba sarf ediyorlar. Vatandaşlarımız imkanları dahilinde en iyisini almaya çalışıyorlar. Çikolata ve lokumlarımız Kurban Bayramı'nda tercih edilmektedir. Kademe kademe değişiyor gelen misafire göre en iyisini alıyorlar" şeklinde konuştu.

"Her bütçeye uygun çikolata ve lokum mevcut"

Çikolata lokum ve drajenin fiyatlarına değinen Çarşıbaşı, "Fiyatlarımız kalitesine ve mevcuduna göre değişkenlik gösteriyor. Özellikle çocuk şekerleri 200'den 400 TL'ye kadar değişmekte, çikolatalarımız ise Bin TL'den 3 bin TL'ye kadar, lokum gurubumuzda 150 TL'den 800 'TL ye kadar farklı fiyatlarda mevcut. Vatandaşlarımızın tercihine göre, her bütçeye uygun, imkanlar dahilinde çikolata, lokum ve drajelerimiz mevcut. Öncelikle Türk İslam aleminin ve Tüm dünyanın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
