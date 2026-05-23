Hisarcık'ta bıçakçıların yoğun mesaisi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kurban Bayramı öncesi en yoğun mesaiyi bıçak bileyicileri yapıyor.

Bayram hazırlıkları çerçevesinde vatandaşlar kurban kesiminde kullanacakları bıçakları bilemek için bıçakçı esnafına yoğun ilgi gösterirken, ilçede bıçak başına bileme ücretinin 40 TL olduğu belirtildi.

Bıçak bileyicilerinden Süleyman Bozkurt, kurban kesiminde kullanılacak bıçakların keskin olmasının hayvana eziyet edilmemesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Ucuz ve kalitesiz bıçakların yeterince keskin olmadığını ifade eden Bozkurt, bu durumun kurban kesimi sırasında sıkıntılara yol açtığını belirtti.

Bir bıçağın bilenmesi ve masatlanmasının zaman aldığını dile getiren Bozkurt, "Kesilecek hayvana eziyet çektirmemek için bıçağın keskin olması çok önemlidir. Ayrıca bıçakların işin ehli kişiler tarafından bilenmesi hem kullanım kalitesini artırır hem de bıçağın ömrünü uzatır. Bileme işleminin ardından kağıt kesme testi yaparak bıçağın yeterince keskin olup olmadığını kontrol ediyoruz" dedi.

Bozkurt ayrıca vatandaşlara, yoğunluk yaşanmaması için bıçak bileme işlemlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı