Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Telaşı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Durak Mahallesi Uzunarşı'da bıçak bileme telaşı yaşanıyor.

Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapan Mehmet Hakarayan, bayram öncesinde vatandaşların kurban kesimi için bıçaklarını biletmek için yoğun ilgi gösterdiğini belirtiyor. Hakarayan, bıçak bileme fiyatlarının 30 TL, satır bileme fiyatlarının ise 50 TL olduğunu ifade ediyor. Vatandaşların kurban kesimini daha rahat ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri için bıçaklarını zamanında biletmelerinin önemini vurguluyor.

Bayram öncesi artan talep nedeniyle yoğun bir tempoda çalıştığını dile getiren Mehmet Hakarayan, "Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işleri oldukça yoğunlaşıyor. Vatandaşlarımız kurbanlarını keskin bıçaklarla kesmek istiyorlar. Biz de elimizden geldiğince onların bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Uzun yıllardır bu mesleği icra eden Hakarayan, tecrübesiyle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyor. Bayram boyunca da bıçak bileme hizmetine devam edeceğini belirten Hakarayan, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. - KÜTAHYA