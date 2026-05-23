Haberler

Bakan Uraloğlu: "21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı"

Bakan Uraloğlu: '21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi ve sonrası yoğun yolcu talebine karşı 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı havayolu taşımacıları tarafından ilave sefer planlamaları yapıldığını belirterek, " Havayolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı havayolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından ilave sefer planlamaları yapıldığını bildirdi.

"21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı"

Bakan Uraloğlu, vatandaşların bayram süresince ailelerine, yakınlarına ve memleketlerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla havayolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini vurgulayarak, "Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla havayollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Havayolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı" ifadelerini kullandı.

Planlanan ilave seferlerin bin 214'ünün iç hatlarda, 292'sinin ise dış hatlarda düzenleneceğini kaydeden Uraloğlu, özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda havayolu kapasitesinin artırıldığını söyledi.

Havayollarının operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğini söyleyen Uraloğlu, "Yolcu talebine göre havayolu taşımacılarımız ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün'e canlı yayında çirkin saldırı

Alperen'e canlı yayında çirkin saldırı
Hakan Safi ve Rambo Okan arasında bomba diyalog: Aziz Yıldırım 20 sene anamı ağlattı

Hakan Safi ve Rambo Okan arasında bomba Aziz Yıldırım diyaloğu

CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

Ve korkulan oldu! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü

Son hali hayranlarını üzdü
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı