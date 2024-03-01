Kumru'da Cami İmam Hatiplerine Kahverengi Kokarca Bilgilendirmesi

Ordu'nun Kumru ilçesinde cami imam hatipleri, kahverengi kokarca konusunda bilgilendirildi.

Ordu'da, fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Kumru Müftülüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı ile cami imam hatiplerine kahverengi kokarca zararlısı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kumru İmam Hatip Lisesi Camii'nde gerçekleşen toplantıda tarım müdürlüğü uzman ekipleri, kimyasal mücadele ve yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıya, İlçe Müftüsü Gençağa Sayan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Çinicioğlu da katıldı. - ORDU