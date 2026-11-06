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KUDAKA bağımsız değerlendirici başvuru süresini 13 Kasım 2026'ya kadar uzattı

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KUDAKA bağımsız değerlendirici başvuru süresini 13 Kasım 2026'ya kadar uzattı
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KUDAKA’nın 2026 Yılı Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı kapsamında bağımsız değerlendirici görevlendirilmesine ilişkin başvuru süresi uzatıldı. Adaylar başvurularını 13 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar KAYS üzerinden yapabilecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı kapsamında bağımsız değerlendirici görevlendirilmesine ilişkin başvuru süresi uzatıldı. Adaylar, başvurularını 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınmaya devam edecek.

Bağımsız değerlendirici ilanına ilişkin başvuru şartları, ilan metni ve eklerine KUDAKA'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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