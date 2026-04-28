Küçük Menderes Havzası Spor Oyunları Kiraz'da başladı

Küçük Menderes Havzası Spor Oyunları Kiraz'da başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu tabana yayma hedefleri doğrultusunda İzmir Valiliği himayesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Küçük Menderes Havzası Spor Oyunları, 7 ilçeden 1472 sporcunun katılımıyla Kiraz ilçesinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu tabana yayma hedefleri doğrultusunda İzmir Valiliği himayesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Küçük Menderes Havzası Spor Oyunları, 7 ilçeden 1472 sporcunun katılımıyla Kiraz ilçesinde başladı.

Kiraz Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonun açılışı için il ve ilçe protokolü, sporcular ve vatandaşlar Kiraz Kaymakamlığı önünde bir araya geldi. Mehteran takımı ve bando eşliğinde Türk bayrağı ile başlayan kortej yürüyüşü, Kiraz Kapalı Pazar Yeri'nde son buldu. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, öğrenciler tarafından halk oyunları, cimnastik ve tekvando gösterileri sergilendi. Yapılan konuşmalarda sporun öğrencilerin fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, özgüven ve dayanışma gibi değerleri kazanmalarındaki önemine dikkat çekilerek, organizasyonun ilçeler arası sosyal kaynaşmayı güçlendirdiği ifade edildi.

Sekiz branşta mücadele edilecek

Kiraz, Beydağ, Bayındır, Kemalpaşa, Ödemiş, Torbalı ve Tire ilçelerinden gelen 1472 öğrenci; puanlı atletizm, kros, basketbol 3x3, masa tenisi, floor curling, voleybol, satranç ve oryantiring olmak üzere toplam sekiz branşta mücadele edecek. Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlaması ve bölgesel dayanışmayı güçlendirmesi hedeflenen spor oyunları, 2 Mayıs günü sona erecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
